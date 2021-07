Latina Calcio, l’atteso ritorno nel professionismo ad un mese dal campionato

Il 29 agosto inizierà il Campionato di Serie C, mentre alla vigilia di Ferragosto si giocherà il primo turno di Coppa Italia. Date vicinissime, ma la stagione inizia adesso. Non poteva fare diversamente il Latina Calcio 1932, al bivio fino a ieri sera, quanto il Collegio di Garanzia del Coni si è espresso rigettando i ricorsi di Chievo (escluda dalla Serie B), Sambenedettese, Novara, Carpi e Casertana (escluse dalla Serie C) e Cavese che aveva impugnato il regolamento di riammissione e ripescaggio.

Il Latina ritorna in Serie C da vincitrice dei play off di Serie D e in regola rispetto agli adempimenti economici, dotata di uno stadio come quello Francioni, che portato ad una capienza ufficiale di 9.300 spettatori, sarà uno dei fiori all’occhiello di tutto il panorama nazionale di Serie C. Il professionismo mancava da quattro anni.

Dalla Serie B alla Serie C, con un fallimento ed radiazione di mezzo, una matricola cancellata e le speranze di ripartenza. Quattro anni di Serie D, tra illusioni e bocconi amari, fino alla possibilità che in questa estata si è concretizzata.

Adesso sta al ds Marcello Di Giuseppe e il tecnico Daniele Di Donato gettare la base della nuova stagione e recuperare il tempo perduto. Ma per la piazza nerazzurra, era importante tornare a confrontarsi con un calcio di maggio prestigioso, dopo i tanti pur rispettabili campi sportivi del dilettantismo.