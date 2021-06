Latina Calcio, quattro sberle dalla Nocerina

Brutta sconfitta del Latina sul campo neutro di “Pasquale Novi” di Angri, dove i pontini hanno rimediato il passivo più pesante della stagione. Solo in un caso il Latina aveva subito 4 reti, a Torre Annunziata con il Savoia (4-3).

Molossi superiori e puntuali nel colpire il Latina nei momenti nevralgici del match.

La mazzata tra capo e collo, sul vantaggio nocerino, è arrivata ad inizio ripresa con le reti di Dammacco e Morero. Il resto è stata una prosecuzione di gara senza molto altro da giungere.

Il poker campano ha concluso amaramente la giornata per la squadra di Scudieri, che attende di conoscere il nome dell’avversario in semifinale play off in programma il 16 giugno. Una tra Vis Artena e Nocerina, avversarie domenica prossima.

I nerazzurri invece se la vedranno con l’Insieme Formia, che qualche ambizione di play off ancora la nutre.

Nocerina – Latina 4-0

Latina: Volzone, Rizzo, Vecchione, Morero, Dammacco (31’ st Martinelli), Diakite, Esposito (13’ st Petito), Katseris (6’ st Saporito), Garofalo, Donnarumma (42’ st Sellitti), El Bakhtaoui (25’ st Talamo). A disposizione: Castaldo, Totaro, Pisani, Fois. All. Cavallaro.

Latina: Alonzi, Pompei (10’ st Atiagli), Sevieri, Corsetti (10 st Garufi), Barberini, Di Emma, Alessandro (1’ st Di Renzo), Esposito (1’ st Allegra), Mastrone, Giorgini (31’ st Cicatiello), Sarritzu. A disposizione: Gallo, Tortolano, Calagna, Orlando.

All. Scudieri.

Aribitro: Giacometti di Gubbio.

Assistenti: Abbinante di Bari e Paradiso di Lamezia Terme

Marcatori: 15’ pt El Bakhtaoui (N), 2’ st Dammacco (N), 8’ st Morero (N), 41’ st Diakite (rigore N).

Note: ammoniti: 14’ pt Donnarumma (N), 23’ pt Sevieri (L), 34’ pt Espostito (L), 45 st Martinelli (N). Angoli 4-3. Rec. 1’ pt e 4’ st

Spettatori 300.