“Ambienti confinati”, nuovo mezzo di soccorso per i Vigili del Fuoco

Spesso si sente parlare di ambienti confinati, legati purtroppo a tragedie.

Un ambiente confinato è ad esempio una cisterna, un silos e ogni altra struttura con limitati ingressi e uscite, in base al tipo di produzione.

Purtroppo c’è chi perde la vita all’interno degli ambienti confinati, durante interventi di manutenzione o per malfunzionamento. La dotazione dei mezzi di soccorso è fondamentale.

Oggi al Comando Provinciale di Latina dei Vigili del Fuoco è stata ufficializzata la messa in servizio di un nuovo mezzo di soccorso. L’automezzo in questione verrà utilizzato come Carro Teli e Carro bombole. È stato dotato del telo da salto pneumatico, nonché di tutto ciò che è necessario per ricaricare le bombole ad aria in uso durante gli interventi in ambienti confinati.