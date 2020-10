Riparte la marcia nerazzurra. Torres Battuta dai pontini con un netto 3-0.

Dopo la sconfitta in trasferta contro il Cassino, il Latina torna alla vittoria e passa al comando della classifica.

In campo al Francioni per il match valevole la quinta giornata di campionato di serie D con pubblico ridotto a circa 380 spettatori nel rispetto delle norme anti-covid.

I nerazzurri partono subito forte. Trovano il goal al 5’con Di Renzo che ruba palla a Congiu sulla linea di fondo, si accentra verso l’area piccola e calcia sul primo palo battendo Carta.

La Torres cerca di entrare in gara in diverse occasioni, ma fa fatica a costruire. Il 18′ conclusione dalla distanza di Calagna, fuori misura. Si rimane sull’1-0. Al 25’ si fa vedere la Torres, da destra Sarritzu converge al centro e serve sul limite Ladu, il cui sinistro rasoterra viene neutralizzato da Alonzi. Continua il pressing degli ospiti; dai 25 metri Fadda calcia verso l’incrocio alla destra di Alonzi, palla deviata in angolo.

Si fa rivedere il Latina, guizzo di Tortolano, che serve in area Di Renzo la cui conclusione non impensierisce il portiere ospite. In chiusura di primo tempo, prima Sarritzu, impensierisce dalla sinistra un attento Alonzi, mentre al 43’ Sevieri con un missile da 40 metri colpisce in pieno il palo.

Si va al riposo con i nerazzurri in vantaggio per 1 a 0.

Raddoppio del Latina in apertura di ripresa. Teraschi impegna Carta che respinge come può, Di Renzo da due passi insacca. Siamo 2 a 0.

Altra Occasione per il Latina al 58’, il solito Teraschi da destra serve Di Renzo sotto porta, che tutto solo spara alle stelle.

Al 65′ la Torres in contropiede prova ad impensierire la difesa pontina, Mastromarino da posizione favorevole calcia a lato.

Al 78′ chiude i conti Tortolano, dopo una combinazione con Pompei, l’esterno pontino arriva alla conclusione deviata da Lazazzera che si insacca.

Termina 3 a 0 per i padroni di casa.

La prossima partita vedrà il Latina impegnato domenica 1 novembre in trasferta sarda contro il Lanusei.

Latina Calcio 1932 – Torres 3 – 0

Latina Calcio 1932: Alonzi, Pompei, Sevieri, Di Renzo, Tortolano (40’ st Atiagli), Barberini (36’ st Bardini), DI Emma (44’ st Mastrone), Calagna (39’ pt Teraschi), Allegra (34’ st Esposito G.), Esposito A., Giorgini. A disposizione: Gallo, Vinacri, Corsetti, Ricci. Allenatore: Scudieri.

Torres: Carta, Bilea (34’ st Ruzzittu), Ruiu (1’ st Pinna), Mastromarino (30’ st Bianco), Congiu, Lazazzera, Sarritzu (13’ st Deiulis), Fadda (16’ st Mascia), Mesina, Ladu, Belli. A disposizione: Drago, Rutjens, Moro. Allenatore: Gardini.

Arbitro dell’incontro: Andrea Zambetti di Lovere. Assistenti: Gino Passaro di Salerno e Roberto Maroni di Fermo.

Ammoniti: Bilea (T); Ladu (T); Mascia (T); Di Emma (L)

Angoli: Latina 7; Torres 5.

Goal: 5’ pt Di Renzo (L); 1’ st Di Renzo (L); 33’ st Tortolano (L).

Recuperi: 1’ pt; 4’ st.