Roccagorga, la didattica torna a distanza. Ordinanza del sindaco

A Roccagorga la didattica torna ad essere svolta a distanza. Il sindaco, Nancy Piccaro, sta infatti per emettere una ordinanza per sospendere le lezioni in presenza nell’istituto scolastico comprensivo, a partire da lunedì.

“La comunità di Roccagorga sta affrontando una seconda ondata di contagi da Covid 19.

Ai primi di settembre avevamo avuto circa 150 persone in quarantena, ma per fortuna, grazie anche al corretto distanziamento sociale, la situazione è stata tenuta sotto controllo.

Oggi a causa di alcuni cluster familiari ci troviamo ad affrontare di nuovo una situazione delicata. In via cautelativa, ed in accordo con tutti gli attori in causa mi accingo ad emettere un’ordinanza che sospenda per qualche giorno l’attività didattica in presenza, al fine di spezzare questo circolo vizioso in cui è entrata la diffusione del virus nella nostra comunità”.