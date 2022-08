Latina Calcio, si riparte all’ex Fulgorcavi in attesa dell’esordio in campionato

Dopo le giornate di riposo concesse dal tecnico Daniele Di Donato, la squadra nerazzurra tornerà ad allenarsi quest’oggi, presso i campi della ex Fulgorcavi. Per l’occasione è in programma una sessione pomeridiana a partire dalle ore 18.

La giornata di domani, invece, verrà dedicata ad una doppia seduta, con allenamenti sia al mattino che al pomeriggio. Per il weekend, poi gli impegni sono così suddivisi: venerdì 19 seduta mattutina; per sabato 20 è in programma un nuovo test. I nerazzurri, infatti, sfideranno in un allenamento congiunto allo Stadio Francioni il Trastevere con appuntamento alle ore 18. La settimana poi si concluderà con una giornata di riposo per i calciatori prevista per domenica 21.

Visto lo slittamento al 4 settembre della prima giornata del campionato di Serie C, la società si è prontamente attivata per organizzare dei nuovi allenamenti congiunti, in modo da permettere a tutta la rosa di arrivare pronta all’inizio ufficiale della stagione. Oltre alla prima uscita del 20 agosto contro il Trastevere, infatti, il Latina Calcio 1932 sarà impegnato in altre tre occasioni: il 24 agosto, il 27 agosto e il 1° settembre.