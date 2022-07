Latina Calcio, torna la figura del direttore generale

Si potenzia l’organigramma del Latina Calcio 1932, riempiendo una casella vuota da tempo. E’ quella del direttore generale, occupata adesso di Biagio Corrente, ultima esperienza alla Viterbese, in passato Casertana e Frosinone.

In ordine di tempo gli ultimi a rivestire la figura di direttore generale erano stati Davide Lemma e Pietro Leonardi.

Queste le prime dichiarazioni del neo dg nerazzurro Biagio Corrente: “Il Latina Calcio è una sfida che affronterò con orgoglio ed entusiasmo. Sono grato al Presidente Terracciano per aver riposto su di me la fiducia e per avermi accolto nella famiglia nerazzurra . Scriveremo insieme una nuova storia di successo per la squadra e per i suoi tifosi, che meritano gratificazioni sempre più grandi. Sono pronto a investire tutto il mio bagaglio di esperienza e relazioni per dare il mio contributo al Latina Calcio , sicuro di poter condividere questo percorso con una squadra di persone competenti e appassionate”.