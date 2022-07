Manutenzione straordinaria, domani a secco Sabaudia e San Felice Circeo

Previsti domani lavori di manutenzione urgente della rete con interruzione idrica nei comuni di Sabaudia e San Felice Circeo. Interventi per la riparazione della condotta adduttrice in Via Rio Martino, nei comuni di di Sabaudia e San Felice Circeo. Interruzione a parte dalle 8, con ripristino progressivo a partire dalle 16 e normalizzazione nella serata.

Per ovviare ai disagi e fare fronte alle necessità, saranno disponibili autobotti in Piazza del Comuune a Sabaudia e Piazzale San Francesco a San Felice Circeo.

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.