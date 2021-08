Latina Calcio, ufficiale il ritorno in serie C dei nerazzurri

Con il comunicato ufficiale n. 52/A del 07 agosto 2021 la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha integrato gli organici di serie C, concedendo la relativa licenza del campionato professionistico al Latina Calcio 1932 per il campionato della stagione 2021/22 e di ammettere la società nerazzurra alla partecipazione del medesimo campionato – comunica la società nerazzurra- Era attesa da giorni la notizia in piazzale Prampolini, proprio in virtù della ulteriore graduatoria pubblicata il 4 agosto sul sito federale. Graduatoria che indicava il Latina Calcio 1932 come prima società per integrare gli organici di serie C della nuova stagione sportiva.

Solo oggi sul sito federale è stato pubblicato il relativo comunicato Ufficiale di ammissione al campionato di serie C e che permetterà ora al presidente Terracciano di avviare tutte le attività per il tesseramento del mister e dei giocatori e per preparare in breve tempo il ritorno nel professionismo.

“Abbiamo già iniziato a lavorare da alcune settimane – ha spiegato il presidente Terracciano – ma questi ritardi federali hanno comportato un ritardo anche nella nostra preparazione e nella composizione della squadra perché non potevamo stipulare i relativi contratti in mancanza di ufficialità. Saranno giorni intensi e che passeremo al lavoro per regalare alla piazza, alla tifoseria e alla città tutta un organico competitivo ed in grado di riportare il giusto entusiasmo per i nostri colori nerazzurri”.

Gli aspetti della nuova stagione sportiva saranno chiariti durante la conferenza stampa della società programmata per martedì 10 agosto 2021 ore 17,30.