Latina Calcio, ufficiale la cessione di Simone Addessi al Bologna

Era nell’aria da giorni ma questa mattina è arrivata l’ufficialità: Simone Addessi saluta il Latina Calcio e abbraccia i colori rossoblu, quelli che lo vedranno protagonista dalla giornata di oggi in poi. Il Bologna ha scelto lui come attaccante per la formazione Primavera di mister Colucci.

Simone, nativo di Fondi, si è formato calcisticamente nel settore giovanile della squadra della sua città, per poi completare tutta la trafila dall’under 17 alla prima squadra con il Latina Calcio. Ora è pronto a farsi abbracciare dal caloroso tifo felsineo, con il sogno della prima convocazione in A e di poter calcare il Dall’Ara.

In questa stagione il definitivo passo verso il professionismo, con l’esordio in Serie C grazie all’ex tecnico nerazzurro, Pasquale Padalino. Dotato di grande corsa e prestanza fisica, Addessi si è subito messo in mostra tra le fila del Latina, riuscendo a collezionare diverse presenze anche dal primo minuto e a confermarsi tra i grandi anche con l’arrivo di Mister Boscaglia.