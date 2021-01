News dalla Lega nazionale dilettanti: è giunta quest’oggi la decisione del rinvio della gara Muravera vs Latina Calcio 1932, in programma mercoledì 6 gennaio e valevole per la decima giornata del campionato di Serie D girone G.

La Lnd sulla base dei contenuti del protocollo della Asl competente per territorio e sulla scorta delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, ha accertato che il numero dei calciatori positivi è superiore a 4 e per questo ha disposto per cause di forza maggiore il rinvio della gara in programma mercoledì a data da destinarsi.

Il rinvio, fortemente richiesto dalla società sarda, è stato disposto a seguito dell’invio della documentazione proveniente da struttura sanitaria.