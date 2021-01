Maurizio Alicandro è stato nominato commissario prefettizio di Formia. Originario di Minturno, ha già ricoperto questo incarico per Formia nel 1993.

Ha il compito in primis di far approvare il Bilancio, cosa che non era riuscita in consiglio comunale dove i voti a favore e contrari sono stati gli stessi. Poi traghetterà la città alle elezioni anticipate.