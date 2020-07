Latina, caldo record: picco a Borgo Bainsizza, la stazione segna 41 gradi e mezzo

Caldo da record oggi a Latina e nei prossimi giorni l’afa estiva dovrebbe proseguire con altrettanta potenza. La punta di calore regionale oggi è stata fatta segnare da Borgo Bainsizza, di nuovo a picco massimo dopo i 38,5 gradi di qualche giorno fa. Oggi la stazione meteo locale ha fatto segnare i 41,5 gradi. Lo afferma Meteo Cloud, pagina meteorologica italiana specializzata sulla Regione Lazio.

“Posto davvero incredibile e con un microclima unico – commenta su Instagram la pagina – Infatti come succede spesso ha temperature normali e in linea con le altre zone, con l’umidità alta grazie alla vicinanza del mare e dei suoi venti. Ma in dei momenti questa zona, soprattutto se i venti ruotano da sud viene letteralmente attraversata da sacche di aria calda e secca che fanno crollare l’umidità come successo anche oggi dal 56% al 23% e fanno schizzare la temperatura alle stelle in pochi minuti. Il tutto accompagnato da raffiche di vento continue che nel momento più caldo hanno raggiunto anche i 23 km/h. In un’ora siamo passati dai 35° ai 41.5°, un fenomeno davvero incredibile che si ripete ogni volta solo in questa zona della pianura pontina che in futuro in ondate di calore più corpose potrebbe raggiungere temperature ancora più elevate e scrivere nuove pagine di storia”.