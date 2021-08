Latina, campagna vaccinale: si rafforza con presenze serali dal 4 al 6 agosto

La Asl di Latina ha previsto la presenza di un camper itinerante presso piazza del Popolo dalle ore 19 alle ore 23 dal 4 al 6 agosto.

Saranno messe a disposizione 300 dosi di vaccino Moderna, l’obiettivo è di raggiungere la popolazione che per motivi di salute, come gli anziani e i pazienti fragili, trova difficile recarsi nei centri vaccinali durante il giorno e di vaccinare i giovani che affollano la movida serale, non ancora vaccinati.

La somministrazione del vaccino è riservata alle persone di età superiore ai 16 anni. I minorenni devono essere sempre accompagnati dai genitori.

Una ulteriore iniziativa della Direzione Generale che, attraverso la profilassi “itinerante”, permette di velocizzare la campagna di immunizzazione, volta a ridurre l’impatto della pandemia nel territorio pontino.