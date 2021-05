Latina: chiusura sede Commissione Regionale Tributaria, l’intervento della CISL

La carenza di magistrati e assistenti potrebbe causare la chiusura della sede della commissione regionale tributaria e il trasferimento delle attività presso la sede di Roma.

Roberto Cecere, Cisl commenta: “Le ripercussioni sarebbero fortemente negative per tutto il basso Lazio”

Inoltre il segretario generale della Cisl provinciale dichiara: “La chiusura della sezione di Latina andrebbe a gravare pesantemente sull’azione dei professionisti sulla giustizia contabile, i quali oggi si rivolgono a Latina e che invece un domani dovrebbero fare la spola su Roma. Chiediamo alla politica di intervenire al più presto, affinché siano definite modalità e tempistiche di ripresa dell’attività ordinaria all’interno degli uffici giudiziari. La sua chiusura – conclude – penalizzerebbe la città pontina. Oggi la carenza di magistrati e assistenti non dovrebbe essere la ragione della soppressione della Commissione bensì, al contrario, uno stimolo per il suo potenziamento. Latina sembra dover essere destinata ad un lento oblio e noi non permetteremo che ciò accada”.