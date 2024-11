Latina, commemorazione per i Caduti di Nassiriya

La commemorazione dell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003 si è svolta a Latina, con una partecipazione che ha visto protagonisti anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo “DON MILANI”, due classi di quarta elementare. Durante la cerimonia, tenutasi davanti al monumento in Largo Caduti di Nassiriya presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, è stata deposta una corona in memoria delle vittime di quel tragico evento.

A ricordare il sacrificio dei 19 italiani caduti nell’attacco, tra cui 12 carabinieri, 5 militari e 2 civili, vi erano il Colonnello Christian Angelillo, il Prefetto di Latina, dottoressa Vittoria Ciaramella, il Sindaco di Latina, dottoressa Matilde Eleonora Celentano, e altre autorità civili e militari. Presenti anche i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri e il Parroco Don Francesco della Parrocchia di San Marco di Latina.

L’attentato di Nassiriya rimane simbolo dell’impegno dell’Arma dei Carabinieri nelle missioni di pace internazionali, per promuovere sicurezza e speranza in zone di crisi. L’attacco, uno dei più gravi subiti dalle forze italiane in missione all’estero, colpì la base militare italiana causando una violenta esplosione. Nell’attacco persero la vita anche 9 cittadini iracheni, tra cui i due attentatori stessi.