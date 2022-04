Latina, consegnata alla Questura la villa sequestrata ai Ciarelli

Si è svolta la cerimonia di consegna di una villa confiscata alla famiglia Ciarelli alla Questura di Latina e che ora ospiterà otto tra poliziotti e poliziotte.

La villa si trova in via Gran Sasso d’Italia tra i quartieri Giochetto e Campo Boario.

La villa in uso al figlio di Carmine Ciarelli, Ferdinando, è stata sequestrata a seguito dell’operazione Caronte e poi confiscata e ora viene consegnata alla collettività, assegnata alla Questura che la utilizzerà per gli alloggi di servizio in uso agli agenti del capoluogo.