Top Volley Cisterna, in campo al Palasport contro Taranto

Domani, 27 aprile, alle ore 20.30, ci sarà il turno casalingo per il girone dei playoff, l’incontro sarà tra la Top Volley Cisterna e la Gioiella Prisma Taranto e sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv.

I ragazzi di coach Fabio Soli scendono in campo al Palasport di Cisterna per il terzo match contro la Gioiella Prisma Taranto.

Una partecipazione a coronamento di una stagione difficile, ma allo stesso tempo esaltante per i risultati ottenuti.

La squadra pontina è reduce dalla vittoria per 3-1 contro Milano nella sfida del secondo turno del girone playoff quinto posto. Cisterna ha chiuso all’ottavo posto della Regular Season del campionato di SuperLega Banca con 30 punti.

La Gioiella Prisma Taranto traghettata dall’ex Vincenzo di Pinto si è piazzata decima con 26 punti.

Cisterna e Taranto si sono affrontate 16 volte nel campionato italiano con 7 successi per la formazione pontina e 9 per i pugliesi.