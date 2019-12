Latina, continua in piazza il mercato a chilometro zero

Il mercatino a chilometro zero in piazza del Popolo a Latina si allunga. Autorizzato fino alla fine dello scorso novembre, manterrà la sua postazione tra l’ex Intendenza di Finanza e l’isola di porfido, ogni sabato, fino alla fine di giugno 2020. In caso di manifestazioni coincidenti, le bancarelle di frutta e verdura si sposteranno in largo Palos della Frontera.

Lo ha deciso oggi la giunta municipale con propria deliberazione visto che l’iniziativa, volta nei mesi scorsi, “ha registrato un positivo riscontro sia per gli imprenditori agricoli partecipanti sia per la sempre crescente utenza”.

