È positivo il trend che da diversi anni vede il Lazio trasformarsi in una delle regioni più dinamiche e importanti nell’ambito dell’export e della vendita all’estero. Un fenomeno confermato dai dati e dalle recensioni dell’ultimo periodo, con i numeri di Istat relativi ai primi tre trimestri dell’anno. In generale, il centro Italia vede crescere il valore delle sue vendite oltre confine di oltre il 15%. Merito anche del Lazio che, in testa alla classifica nazionale, è cresciuto del +21,4%. Positive anche le opinioni delle agenzie del settore, in particolare i commenti di EGO International, azienda impegnata in prima persona nella consulenza per l’internazionalizzazione. La compagnia di Rimini ha dedicato all’export della regione e alle performance delle sue imprese una serie di articoli di approfondimento sul suo sito (www.egointernational.it), evidenziando proprio le buone capacità di vendita di alcune categorie di imprese. Sono stati i settori vinicolo e food&beverage, ha commentato EGOInternational, a capire prima le potenzialità dei clienti stranieri e dei mercati globali per la crescita. Uno spirito intraprendente che oggi coinvolge l’intero tessuto imprenditoriale regionale, e che ha reso possibili i risultati salutati con favore dalle opinioni e dalle recensioni degli esperti del settore.

Farmaceutica e Aerospazio: i settori trainanti secondo i pareri di EGO International

Oggi, se si guarda ai numeri e alle recensioni degli esperti, è facile capire come l’agroalimentare non sia più il settore di punta dell’export regionale. Nei primi sei mesi dell’anno, secondo le opinioni e i dati di Unindustria, la farmaceutica ha raggiunto un valore di merce esportata di 7 miliardi di euro, una cifra che rappresenta da sola il 43% del totale nazionale. Un settore fondamentale per spiegare quello che rappresenta un vero e proprio boom della crescita, al quale EGOInternational affianca l’aerospazio e l’automotive. Tutti comparti ad alto contenuto tecnologico, sottolineano le opinioni degli esperti, che imputano proprio alla capacità delle imprese laziali di innovare gli ottimi risultati. Nelle sue recensioni online EGO International da comunque ampio spazio ad attività manifatturiere di natura più tradizionale. È per esempio il caso della ceramica di Civita Castellana, distretto storico che continua a conquistare clienti importanti in Italia come all’estero.

Ego International e le opportunità per le imprese di Latina

I buoni risultati e le recensioni confermano le opinioni di EGO International, che ha spesso indicato come la vendita all’estero potesse offrire anche alle PMI un interessante opportunità aggiuntiva di crescita del fatturato. Stando ai numeri delle vendite le PMI del Lazio, e specialmente quelle della provincia di Latina – prima tra le diverse aree della regione – hanno saputo cogliere al meglio le possibilità di crescita di questo canale di vendita. Dal fatturato maturato grazie all’ausilio di strumenti online come Facebook e Amazon, fino all’esportazione più tradizionale; le grandi aziende e le PMI hanno dimostrato di avere le carte in regola per competere con la concorrenza internazionale: un segnale positivo per l’economia della regione.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti