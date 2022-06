Latina, controlli e contrasto ai reati: la Polizia identifica oltre 170 persone

Proseguono con costanza i controlli da parte della Questura di Latina. Decine di uomini, diretti dal Questore Michele Spina, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario dedito alla prevenzione e al contrasto dei reati.

Le attività di controllo hanno riguardato, soprattutto, il quartiere Nicolosi, P.zza S. Maria Goretti, Gionchetto, Campo Boario e Villaggio Trieste, in risposta ad una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.

Molti i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, comprese le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, in regime di detenzione domiciliare e gravate da obblighi giudiziari.

La Squadra Mobile ha effettuato anche alcune perquisizioni locali e domiciliari, mentre la Squadra di Polizia Amministrativa ha controllato diversi esercizi pubblici. A seguito di perquisizione un individuo sarà denunciato alla Procura della Repubblica perché deteneva illegittimamente numerosi coltelli.

Analogamente, la Squadra Volante ha svolto una accorta attività di controllo nei confronti dei soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le pattuglie della Polizia Stradale hanno messo in atto specifici controlli finalizzati alla prevenzione dei fenomeni infortunistici e all’accertamento di violazioni in materia di circolazione stradale.

Ulteriormente sono stati realizzati stringenti posti di controllo sulle principali arterie stradali, interessate da un intenso traffico veicolare, in occasione del primo esodo estivo.

Nel corso delle attività, sono state controllate oltre 170 persone, più di 120 i veicoli, di cui sottoposti a sequestro, e sono state elevate numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per violazioni inerente la circolazione con revisione scaduta, la mancanza della copertura assicurativa, la guida senza cinture di sicurezza, la guida di motoveicoli senza casco, con il ritiro di quattro carte di circolazione; una persona sarà deferita alla Procura della Repubblica in quanto circolava alla guida con patente sospesa.