Latina, maltrattamenti nell’asilo di via degli Aurunci: maestra condannata

Un anno dopo i maltrattamenti e la denuncia è stata condannata la maestra della scuola materna di via degli Aurunci, a Latina. Il giudice Giorgia Castriota ha letto la sentenza poche ore fa. Un anno e quattro mesi per l’insegnate, che era stata sospesa e poi era andata in pensione senza mai tornare in classe, come aveva chiesto il pubblico ministero Simona Gentile.

La 64enne, difesa dall’avvocato Leone Zeppieri, aveva chiesto di essere processata con rito abbreviato, che prevede la riduzione della condanna di un terzo, rinunciando al dibattimento. Il legale aveva chiesto la derubricazione del reato dai maltrattamenti ad abuso di mezzi di correzione, ma l’accusa non è stata modificata. Oggi l’educatrice è comparsa davanti al gup del tribunale di Latina e davanti ai genitori che si sono costituiti parte civile, assistiti dagli avvocati Francesca Roccato e Cinzia Passero.

Per loro il giudice ha disposto anche un risarcimento, da quantificarsi in sede civile.