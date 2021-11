Furti a “La Gogna”, controlli della Polizia

La Polizia di Latina prosegue con i consueti controlli, tra gli ultimi sorgono quelli per il contrasto, la repressione e la prevenzione dei reati predatori ed i soliti controlli della squadra volante nelle zone della movida durante il finesettimana.

Nella giornata di oggi il Questore di Latina ha disposto mirati servizi straordinari di controllo, svolti nella zona della “La Gogna” alla periferia di Aprilia, a seguito anche della recente petizione inviata dall’associazione dei cittadini della borgata.

Nel corso delle attività di controllo i poliziotti del Commissariato di Cisterna e gli equipaggi del reparto Prevenzione Crimine Lazio, con l’ausilio di unità cinofile di stanza a Nettuno, hanno identificato 57 persone e controllato 35 veicoli.

In particolare sono state pattugliate le zone di via Crati e via Gidora ove erano sono stati segnalati alcuni furti.

In questo finesettimana, invece, la Squadra Volante della Questura, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in collaborazione con equipaggi specializzati della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, interessando, oltre alle vie della tradizionale movida, anche le periferie.

Nel corso delle attività, sono state controllate quasi 100 persone e 50 veicoli, tra cui anche diverse minicar, e sono state elevate oltre 20 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ritirando due patenti di guida e due carte di circolazione.

Sono state inoltre contestate violazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e nei confronti di alcuni conducenti sono stati eseguiti test volti ad accertare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche.