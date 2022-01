Prevenzione truffe, la Polizia di Latina incontra gli anziani

Al fine di contrastare il fenomeno delle truffe, la Polizia di Stato terrà un incontro pubblico rivolto principalmente alle persone più anziane.

L’appuntamento pubblico è in programma per martedì 25 gennaio alle 18 presso il Circolo Cittadino di Piazza del Popolo a Latina, per discutere di sicurezza con i poliziotti specializzati in materia di reati contro il patrimonio e contro la persona della Questura di Latina.

Il Questore Michele Maria Spina, il Dirigente della Polizia Anticrimine Alessandro Tocco e il Commissario Capo Valeria Morelli forniranno consigli e suggerimenti per non farsi derubare e/o truffare da criminali senza scrupoli, che sono sempre alla ricerca di qualcuno da raggirare, approfittando di condizioni di vulnerabilità.

Saranno evidenziate le modalità d’azione e gli stratagemmi più utilizzati dai criminali per ingannare le malcapitate vittime.

“In questo delicato momento, caratterizzato dalla grave emergenza pandemica – si legge nel comunicato – ladri e truffatori hanno anche una scusa in più per tentare di entrare nelle case. L’incontro è rivolto anche ai familiari delle persone anziane, affinché possano mettere in guardia i propri cari da possibili raggiri. È importante far sapere ai nostri nonni e genitori che non sono soli”.