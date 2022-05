Latina, controlli sulle strade: risultati di aprile

La Polizia di Stato della provincia di Latina ha effettuato una serie di controlli, finalizzati a garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada, arrivando a mettere in campo sulle strade maggiormente trafficate della provincia 270 pattuglie.

In totale, sono stati controllati circa 700 veicoli e circa 800 persone; inoltre, sono stati elevati 554 verbali al Codice della Strada per svariate infrazioni come l’ utilizzo del telefonino alla guida o il mancato uso dei sistemi di ritenuta.

Sono 17 le patenti e 20 le carte di circolazione ritirate, mentre i punti-patente decurtati ammontano a 1.410.

Sono stati rilevati 39 incidenti, di cui 21 con lesioni con 35 persone che hanno riportato ferite, 3 mortali con 3 decessi e 15 con soli danni alle cose.

Per la guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, sono stati sanzionati 10 automobilisti e denunciate 7 persone.