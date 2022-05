Top Volley Cisterna, contro Verona ultimo match del girone play off 5° posto

Tre vittorie consecutive per la corsa verso l’Europa nel girone unico playoff quinto posto per la Top Volley Cisterna.

I ragazzi di coach Fabio Soli scendono in campo al Palasport di via delle province per il quinto ed ultimo match del girone all’italiana, contro la Verona Volley.

Una partecipazione a coronamento di una stagione difficile, ma allo stesso tempo esaltante per i risultati ottenuti.

La squadra pontina è reduce dalla serie positiva in cui ha collezionato tre vittorie a Milano contro l’Allianz, in casa contro Taranto e infine sabato sera all’Arena di Monza dove Dirlic e compagni hanno superato 3-0 la Vero Volley.

Cisterna ha chiuso all’ottavo posto della Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca con 30 punti.

La Verona Volley si è piazzata nona con 27 punti.

Domani , alle ore 20.30, l’incontro tra la Top Volley Cisterna e la Verona Volley.

I precedenti tra le due squadre sono 38 con 11 successi della formazione pontina e 27 per i veneti.

Tre gli ex di turno tutti schierati con la Top Volley Cisterna: lo schiacciatore Stephen Maar che ha giocato a Verona nella stagione 2017/2018; Aidan Zingel in forza a Verona dal 2010 al 2017 e per il campionato 2020/2021 e Michele Baranowicz, con i veneti dal 2015 al 2017.

Il match verrà arbitrato da Carcione Vincenzo e Verrascina Antonella. La partita tra Top Volley Cisterna e Verona Volley verrà trasmessa sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20.30.