Latina crew, ex star nerazzurre in campo per beneficenza

Lo staff di Latina Crew, in collaborazione con l’associazione APS Per sempre Gianfranco Alessandrini, attiva nel campo della beneficenza, organizza la seconda edizione del “Latina Crew & Friends”. L’evento avrà luogo domenica 23 giugno alle 20:30 presso la Samagor.

La partita evento vedrà la partecipazione di leggende storiche del Latina, tra cui Jefferson, Ricciardi e Caputi, e dell’ex mister nerazzurro Di Donato. In campo scenderanno anche ex calciatori come Fabio di Sauro e Paolo Petitti, due figure emblematiche della storia calcistica della provincia.

In panchina, a guidare le squadre, ci saranno Stefano Sanderra, attuale allenatore della Lazio Primavera, e Marco Iannarilli insieme a Gianfranco Mannarelli. Durante la serata verranno annunciati i biglietti vincenti della lotteria di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto al reparto pediatrico dell’ospedale Goretti di Latina.

L’evento rappresenta un’importante occasione per celebrare lo sport, l’inclusione e la beneficenza, offrendo una serata di divertimento per i tifosi dei colori nerazzurri e per la comunità locale.