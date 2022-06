Latina, da domani la disinfestazione contro blatte e zanzare

A Latina partono gli interventi di disinfestazione contro blatte e zanzare. Si terranno nel capoluogo da domani fino al 24 giugno.

La suddivisione degli interventi riguarderà tutta la città con una divisione in settori:

20 giugno: Settore 1 (territorio comunale compreso tra C.so Matteotti – Strada Epitaffio e Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina)

21 giugno: Settore 2 (territorio comunale compreso tra C.so Matteotti – Strada Epitaffio e Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156)

22 giugno: Settore 3 (territorio comunale compreso tra Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina e Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido)

23 giugno: Settore 4 (territorio comunale compreso tra Via Duca Del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido e Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156)

24 giugno: Borghi, Quartieri Q4 e Q5, Latina mare e Latina scalo

Durante il trattamento, i cittadini sono invitati a:

– non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze, alimenti e indumenti; – chiudere porte e finestre;

– tenere in casa gli animali domestici;

– svuotare i sottovasi delle piante;

I prodotti che saranno utilizzati contengono principi attivi a basso impatto ambientale classificati come presidi medico-chirurgici e registrati presso il Ministero della Salute.

In caso di pioggia, l’intervento sarà rinviato a nuova data che verrà comunque comunicata in anticipo.