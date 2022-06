‘Cisterna Estate’, cresce l’attesa per il concerto in piazza dei Tiromancino

Con l’arrivo dell’estate cresce l’attesa per le feste patronali e per gli eventi che interesseranno la città di Cisterna.

Il 16 agosto in piazza Piazza XIX Marzo arriva un grande nome della canzone italiana si tratta dei Tiromancino capitanati da Federico Zampaglione.

Fervono i preparativi per il ritorno di “Cisterna Estate” nella versione pre-Covid, possibilmente senza mascherine e con le vie del centro popolate di gente.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato l’avviso pubblico per raccogliere le adesioni e le proposte delle associazioni del territorio per animare la città di Cisterna dal 21 luglio al 21 agosto.

Non mancheranno iniziative culturali, peraltro già in corso dal mese di maggio, che anticipano l’apertura della rassegna, con il Corso pedonale e la possibilità di apertura dei negozi già da questo fine settimana.

Ampio spazio verrà dato alle associazioni che operano sul territorio per mostre, spettacoli musicali, teatrali, ed altro. Si terrà un laboratorio rivolto ai ragazzi in età scolare presso i siti storici di Palazzo Caetani e di Tres Tabernae, e, tra le novità di quest’anno, l’apertura alla periferia: almeno una serata della rassegna si svolgerà nei borghi di Cisterna.

“La rassegna Cisterna Estate e le due giornate clou del 15 e 16 agosto, sono un appuntamento molto atteso a livello provinciale, regionale e oltre – affermano il sindaco Valentino Mantini, l’assessore alla Cultura Maria Innamorato e la delegata agli Eventi e Turismo Aura Contarino -. Questa amministrazione, impegnata a promuovere la socializzazione, la promozione della cultura e del territorio, per la prima estate che ci auguriamo sarà senza mascherine e liberi dalla morsa del Covid, sta allestendo un cartellone di eventi e spettacoli all’altezza delle aspettative.

Per il concerto del 16 agosto abbiamo scelto i Tiromancino, una band affermata da anni nel panorama musicale nazionale, che coniuga popolarità con sonorità e testi non convenzionali, e che vanta brani di successo e colonne sonore che certamente saranno di richiamo per tanti visitatori e confermerà Cisterna una delle mete del turismo estivo provinciale”.