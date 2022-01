Latina, denunciato per droga Vigile del Fuoco

Arrestata una persona e denunciate altre due per i reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e di detenzione armi.

L’uomo cittadino rumeno di 36 anni è stato trovato, dopo una perquisizione presso la sua abitazione a Borgo Santa Maria, con 2,5 kg di cocaina, 17 kg di hashish e due pistole con matricola cancellata e con relative munizioni.

In seguito, la perquisizione, è stata estesa anche all’interno dell’abitazione principale, una villetta abitata da un 57enne vigile del fuoco in servizio al comando di Anzio che dichiarava di aver dato ospitalità al rumeno e portava al rinvenimento di ulteriori 270 gr di marijuana con conseguente deferimento in stato di libertà.

In strada Chiesuola si procedeva a perquisizione domiciliare nei confronti di un 40enne di Latina ed anche in questo caso gli agenti della squadra mobile rinvenivano circa 100 gr di hashish e marjuana oltre a vario materiale che attestava l’attività di spaccio posta in essere dal medesimo, pertanto anche quest’ultimo veniva deferito in stato di libertà.