Top Volley Cisterna – Verona, le statistiche della terza di ritorno

La Top Volley Cisterna torna in campo per il recupero della terza giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca. La sfida è con la Verona Volley.

I ragazzi di coach Fabio Soli arrivano dalla vittoria con Taranto nel 3-1 dell’ultimo turno giocato valido per l’anticipo dell’undicesima giornata.

Si torna a giocare al Palasport di Cisterna dove la Top Volley incontra la Verona Volley, con la quale nella gara di andata, i pontini si sono imposti per 3-1.

La Top Volley vuole continuare il momento positivo dimostrando il proprio valore tecnico anche grazie al supporto dei tifosi.

La gara contro la Verona Volley è valida per la terza giornata del girone di ritorno: in classifica i pontini sono attualmente decimi in classifica con 17 punti, mentre i veneti sono dietro e occupano l’undicesima posizione con 16 punti.

Sabato 29 gennaio alle 18 la Top Volley Cisterna sarà impegnata in casa contro la Verona Volley, match valido per la terza giornata di ritorno.

I precedenti tra le due squadre sono 37 con 11 successi della formazione pontina e 26 per i veneti.

Tre gli ex di turno tutti schierati con la Top Volley Cisterna: lo schiacciatore Stephen Maar che ha giocato a Verona nella stagione 2017/2018; Aidan Zingel in forza a Verona dal 2010 al 2017 e per il campionato 2020/2021 e Michele Baranowicz, con i veneti dal 2015 al 2017.

Il match verrà arbitrato da Goitre Mauro e Zavater Marco. La partita tra Top Volley Cisterna e Verona Volley verrà trasmessa in diretta su Rai Sport canale 58 del digitale terrestre e sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.