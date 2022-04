Latina, Di Cocco sulla vicenda rifiuti:”Situazione che desta preoccupazione”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco è intervenuto, tramite una nota, sulla vicenda rifiuti che sta interessando ultimamente la città di Latina. Queste le sue parole:

“Come ormai sappiamo, da una parte c’è la narrazione di Lbc che dipinge il servizio come uno dei migliori del Paese, che addirittura vorrebbero copiarci (senza ovviamente specificare chi). Dall’altra abbiamo la realtà: a Latina, in diversi quartieri del centro, non serviti dal porta a porta, i cassonetti sono stracolmi e accade spesso, non solo nel fine settimana, di vedere l’immondizia accatastata. Certo la domenica, quando non c’è il passaggio per la raccolta, tutto peggiora. Ma ora chiedo: non è possibile fare nulla per potenziare la raccolta nelle zone in cui il porta a porta inizierà più avanti? Altro aspetto che desta preoccupazione è poi l’avvio del porta a porta al lido di Latina ad agosto: mi auguro siano state ponderate tutte le criticità eventuali che possono emergere da una simile decisione. Perché spero davvero non ci siano disservizi durante la stagione estiva: sarebbe il colpo di grazia per il litorale. L’ennesimo dopo che potrebbe saltare la bandiera blu a causa proprio della raccolta differenziata bassa in città. Scene come quelle di questo periodo, quando in centro e al lido troviamo cumuli di rifiuti accanto ai cassonetti; andrebbero evitate. Chiedo che siano date garanzie affinché il problema venga superato”.