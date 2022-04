Sermoneta contro le violenze di genere, nuovo incontro

Sermoneta si conferma come città modello nella lotta contro la violenza di genere, dopo la campagna del 25 novembre sul numero unico antiviolenza 1522 e le iniziative legate alla celebrazione della giornata internazionale della donna, riprende il percorso informativo nato dalla collaborazione del Comune di Sermoneta con il Centro Donna Lilith.

E’ in programma per mercoledì 13 aprile alle ore 17 il secondo degli incontri dal titolo “Sensibilizzare, prevenire e contrastare la violenza di genere”, proseguimento del percorso di informazione sulle tematiche dalla violenza di genere e sul superamento degli stereotipi culturali, attraverso nuove modalità di relazione tra pari ed educare al rispetto di sé e dell’altro, e per imparare a riconoscere le situazioni di potenziale pericolo per le donne. L’incontro, presso il Centro anziani di Pontenuovo –in via dell’Irto, vedrà l’intervento della presidente del centro Donna Lilith Francesca Innocenti.

Destinatari inoltre di questo progetto saranno gli studenti dell’istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta, che già hanno avuto modo di svolgere a scuola il primo dei due incontri previsti.

Resta alta l’attenzione dell’amministrazione comunale di Sermoneta verso il contrasto alla violenza di genere – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e il delegato alla sanità e pubblica istruzione Sonia Pecorilli – per lavorare sulla prevenzione dei fenomeni di violenza, soprattutto domestica, nella nostra comunità. Obiettivo degli incontri, acquisire consapevolezza e imparare a riconoscere e a contrastare il fenomeno”.