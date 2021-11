Latina, domani il primo ci consiglio comunale del Coletta bis

Tutto è pronto per domani, martedì 9 novembre alle ore 10, dove avrà luogo presso l’aula consiliare il primo Consiglio comunale della seconda amministrazione Coletta a Latina.

Lo scorso 28 ottobre c’è stato il secondo momento di confronto tra le parti con il primo cittadino Damiano Coletta che ha illustrato gli 11 punti che costituiscono gli obiettivi su cui il centrodestra (maggiornaza del consiglio) e il sindaco, dovranno trovare una linea comune per un giusto ed equo governo della città.

I punti:

Convalida eletti Giuramento del sindaco Formalizzazione dei gruppi e dei capi consiliari Nomina assessori e nomina del/la Vicesindaco/a Elezione commissione elettorale comunale

Per tutti i cittadini che vorranno seguire il consiglio comunale e sono stati impossibilitati a prenotare in presenza protrano comunque seguire la seduta in streaming sul sito web del Comune di Latina