Latina, domenica ecologica tra Capoportiere e Rio Martino

LATINA – L’Amministrazione Comunale, con l’ordinanza del dirigente n. 21 del 04/02/2021, istituisce una zona pedonale in Via Lungomare, tratto compreso tra Capoportiere e Rio Martino per domenica 7 febbraio. Divieto di Circolazione e Divieto di Sosta dalle 9 alle 17. Un’area pedonale tra Fogliano e mare che darà modo, a tutti i cittadini, la possibilità di vivere con maggiore libertà, quello che è uno dei tratti più belli del nostro territorio.

Restano valide le misure di sicurezza e di distanziamento sociale.