Terracina, armi e munizioni in casa. Arrestato 27enne

TERRACINA- È finito in manette un 27enne di Terracina, trovato in possesso di diverse armi e munizioni detenute illegalmente e prontamente sottoposte a sequestro. L’arresto è avvenuto nell’ambito di una operazione condotta dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Terracina, coadiuvati da un’unità cinofila del Nucleo carabinieri di “Santa Maria Galeria”.

Nello specifico, il 27enne è stato trovato in possesso di: 1 fucile semiautomatico cal. 12, 17 cartucce a pallini cal. 12, 4 cartucce a palla cal. 12, 2 cartucce cal. 12 a pallettoni, 2 bossoli cal. 12, circa 200 grammi di polvere da sparo, materiale vario per il confezionamento di munizionamento da caccia.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Terracina, in attesa del rito direttissimo previsto per domani 6 febbraio 2021.

Ma non finisce qui: nelle ultime ore nella provincia di Latina sono scattate le manette per altre persone accusate di spaccio e truffa. A Fondi, i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato tre cittadini stranieri, un 36enne, un 33enne ed un 26enne, trovati in possesso di diverse dosi di hashish e materiale per il confezionamento. Gli arrestati rimarranno agli arresti domiciliari, come disposto dall’A.G., in attesa del rito direttissimo disposto per la mattinata del 6 febbraio 2021.

A Gaeta, invece, i carabinieri della locale Tenenza, al termine di un’articolata attività d’indagine, hanno arrestato un giovane 32enne, accusato di aver truffato una donna attraverso un’inserzione fasulla su internet, per circa 600 euro, corrisposti come caparra per la locazione di una casa vacanze di fatto mai concessa in locazione dal proprietario.