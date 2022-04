Latina, donazioni e trapianti di organi: la campagna di ASL e Comune

In occasione della XXV Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti del 24 aprile 2022, la ASL di Latina in collaborazione con il Comune di Latina, promuove la campagna di comunicazione per la promozione della donazione di organi, tessuti e cellule.

Emergenza

“Donare è una scelta naturale”. Sono circa 8.500 le persone che in questo momento in Italia sono in attesa di un trapianto. Di loro si occupa la rete trapiantologica del Servizio sanitario nazionale, una delle eccellenze scientifiche del nostro Paese, un sistema clinico all’avanguardia nel mondo, che solo lo scorso anno, nonostante la pandemia, ha realizzato quasi 3800 trapianti, riuscendo, quale prima nazione al mondo, ad utilizzare organi di pazienti positivi al SARS-CoV-2. Diventare donatori è facilissimo, ogni cittadino ha la possibilità di registrare il proprio consenso all’anagrafe del proprio Comune, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. E’ possibile anche eseguire la procedura online, sul sito www.sceglididonare.it e registrarsi con la SPID attraverso l’AIDO (Associazione italiana donatori di organi), oppure, se non si possiede un’identità digitale, si può compilare e stampare il tesserino del donatore e conservarlo tra i propri documenti, magari comunicandolo ai propri familiari. Nella ASL di Latina è possibile, inoltre, manifestare il proprio consenso presso l’ufficio di Coordinamento Aziendale Donazione Organi e Tessuti sito presso la Palazzina direzionale dell’Ospedale S.M. Goretti di Latina, telefono 0773/6553478, o inviando una comunicazione e-mail a: coordinamentodonazione.organitessuti@ausl.latina.it.

La risposta

Nell’anno 2021 i donatori complessivi nella Regione Lazio sono stati 341, e l’Ospedale Goretti ha contribuito con 18 segnalazioni (6,5%), di cui 5 donatori effettivi con 12 organi prelevati e trapiantati su riceventi di categorie diverse da emergenze a lista regionali. Dall’inizio anno 2022 sono state quattro le segnalazioni con due donazioni effettive con sei organi prelevati e trapiantati anche su pazienti pediatrici.

“Un ringraziamento particolare va ai nostri donatori e alle loro famiglie per la forza che dimostrano, facendo prevalere la vita e dando una nuova speranza a molte persone“, conclude la nota della ASL di Latina.