FORMIA – Finanziere e spacciatore in moto, arrestato dai suoi colleghi e dai poliziotti. Succede a Formia, dove finisce in manette un 49 enne attualmente in forza alla Scuola nautica di Gaeta, non impiegato in servizi operativi. E’ stato arrestato in flagranza di reato, nei pressi di Torre Mola mentre gli uomini della Compagnia della Guardia di Finanza e il locale Commissariato della Polizia di Stato , impiegati in un servizio congiunto di contrasto allo spaccio di droga, lo hanno bloccato dopo averlo notato cedere una dose ad un assuntore.

Successivamente perquisito, il 49 enne è stato trovato in possesso di altri altri quattro grammi di cocaina, suddivisi in undici dosi. Nella stessa circostanza, è stato sequestrato il motoveicolo a bordo del quale l’uomo si muoveva ed utilizzato per l’attività di spaccio.