Latina, donna investita da un’auto pirata in Q4: grave al Goretti

Un grave incidente è avvenuto questa mattina nel quartiere Q4, dove una donna di 53 anni è stata travolta da un’auto pirata mentre portava a spasso i propri cani. La donna, in condizioni gravi, è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti, mentre la Polizia Locale ha avviato le indagini per identificare l’automobilista fuggito, al volante di un Mercedes Classe A grigio. Anche uno degli animali è rimasto ferito.

L’incidente si è verificato intorno alle 9 in largo Montemezzi, nei pressi di viale Paganini. Un testimone ha assistito alla scena, riuscendo a fornire dettagli sul veicolo in fuga e tentando anche un inseguimento mentre, la Polizia Locale, ha acquisito immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l’accaduto.