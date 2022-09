Latina, donna trovata morta in un appartamento in Via Oslavia

Nella tarda mattinata di oggi è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna di 45 anni in un appartamento di via Oslavia a Latina. A dare l’allarme sono stati i parenti della vittima, i quali non riuscendo a mettersi in contatto con la donna in alcun modo, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la Polizia ed i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte della 45enne.

Secondo le prime ricostruzioni da parte degli inquirenti, si tratterrebbe di un malore, ma la polizia intervenuta sul posto, non esclude altre ipotesi.