Latina, droga dalla finestra durante il lockdown: condannato

E’ stato condannato a 2 anni di reclusione l’uomo di 30 anni di Latina che durante il lockdown spacciava dalla finestra.

Era stato arrestato il 3 aprile scorso dagli uomini della sezione antidroga della squadra Mobile di Latina. I poliziotti stavano effettuando un servizio di appostamento in una via periferica del capoluogo pontino, dopo aver notato movimenti sospetti vicino ad un appartamento.

Avevano così visto arrivare un’auto con a bordo due uomini e dopo qualche minuto, da una delle finestre della casa veniva lanciato in strada un involucro, immediatamente raccolto ed occultato in tasca da uno dei due soggetti in attesa. Si trattava di 2 grammi di cocaina.

Ieri si è concluso il processo a carico del 30enne, con la condanna a 2 anni.