Latina e Frosinone, controlli del Nas per Green pass e mascherine

Locali della movida e palestre, controlli e sanzioni a chi è senza Green pass o non espone, in caso di gestori di locali, le indicazioni anti Covid.

I controlli dei Carabinieri del Nas nelle province di Latina e Frosinone, come nel resto del Centro Italia, hanno 300 militari dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità e dei Comandi Provinciali dell’Arma coinvolti per la verifica di 315 tra strutture ricettive, attività di ristorazione, pub e american bar e palestre, per un totale di 1500 clienti. Elevate complessivamente multe 20.000 euro.

Nello specifico i controlli per il Green pass sono stati 27 in provincia di Latina e 19 in provincia di Frosinone. Il bilancio è di una violazione amministrazione per mancanza di cartellonistica Covid-19 in un pub a Formia;

2 violazioni amministrative per mancanza di Green pass in una pizzeria a Frosinone, ed altre 2 violazioni amministrative per mancanza di Green Pass in un bar-bistrò a Pontecorvo.

Le palestre. Contestate dal NAS in una palestra a Pontinia una violazione amministrazione per mancanza di mascherina ed una penale perché non c’è il DVR, ovvero il documento di valutazione rischi.

Due infine le violazione amministrative contestate, ad altrettanti frequentatori di una palestra a Ceccano, perché sprovvisti di Green Pass.