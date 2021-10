Cori, decima edizione delle Giornate FAI

Le Delegazioni, con i Gruppi Giovani, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture, propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto.

Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. Con energia, coraggio, voglia di fare, di migliorare e migliorarsi, di condividere e soprattutto con una passione travolgente per il nostro Paese, oltre 5.000 tra delegati e volontari FAI sono pronti a far innamorare tutti gli italiani dell’Italia. L’opportunità, ogni anno nuova e diversa, per accostarsi a un patrimonio smisurato e policromo, raccontato per l’occasione con l’entusiasmo contagioso di tutti i giovani che sposano la missione culturale del FAI.

Il catalogo dei luoghi visitabili è, come di consueto, amplissimo così come tantissime sono le tipologie rappresentate.

Dalle sostruzioni di Piazza Pozzo Dorico alla volta affrescata della Cappella di Sant’Oliva, dai manifesti inneggianti all’Unità d’Italia custoditi nell’Archivio storico del Comune ai lavori di restauro in corso d’opera pressa la Chiesa di San Salvatore, dai colori sorprendenti della Cappella della Santissima Annunziata alle cantine di privati eccezionalmente aperte per l’occasione, con il loro corredo di mosaici e materiali di spoglio riutilizzati: in occasione delle giornate d’autunno del Fai, la Delegazione FAI di Latina, in collaborazione con il Gruppo Giovani, è lieta di rivelare ai visitatori una Cori a tutto tondo, nella sua complessa e sorprendente stratificazione storica e urbanistica.

Un percorso unico, attraverso il filo conduttore delle mura che, sin dall’antico passato latino e romano, hanno accompagnato la storia di questo piccolo ma operoso centro dei Monti Lepini, segnando con il loro possente e vario profilo il suo articolato tessuto urbano.

I giovani Ciceroni del territorio pontino (Liceo Classico Dante Alighieri e Liceo Alessandro Manzoni di Latina, Liceo Leonardo Da Vinci di Terracina), insieme ai delegati, al Gruppo Giovani ed ai volontari della Delegazione, offriranno l’opportunità di accostarsi a siti diversi che dialogano tra loro, mettendo in luce testimonianze religiose, architettoniche, ingegneristiche, pittoriche. Una storia complessa, di alto profilo culturale, resa chiaramente leggibile dall’entusiasmo delle giovani guide, esse stesse alla prova con una esperienza formativa che li vede protagonisti assoluti.

Presso l’Archivio storico sarà possibile ammirare documenti e volumi antichi, risalenti ad epoche diverse (1500, 1600, 1800), presso il Tempio dei Dioscuri sarà possibile curiosare tra i lavori di restauro in corso nella Chiesa di San Salvatore, a Piazza Pozzo Dorico verrà illustrata la complessità delle stratificazioni e dei relativi ambienti sostruttivi. Ed ancora, il piccolo gioiello policromo della Cappella dell’Annunziata, il complesso di Sant’Oliva, dalla Cappella al Chiostro, che ospita gli ultimi giorni della mostra di incisioni di Giambattista Piranesi.

Nel Teatro comunale, che all’interno conserva un importante tratto di mura poligonali, sabato mattina, a partire dalle ore 12:00, gli allievi di violino, flauto e chitarra del Liceo Musicale Manzoni suoneranno brani tra gli altri di Bach, Debussy, Scarlatti.

Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI. È infatti suggerito un contributo non obbligatorio di 3 euro. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati. Chi lo vorrà potrà anche iscriversi al FAI online oppure nelle diverse piazze di accesso durante l’evento.

Un ringraziamento particolare per il generoso sostegno alla buona riuscita della manifestazione alla Protezione Civile, con la quale quest’anno festeggiamo i 15 anni di stretta collaborazione.

Ringraziamo, infine, in modo speciale i proprietari dei luoghi privati aperti per l’occasione, la Direzione Regionale Musei Lazio, Ministero della Cultura, per l’apertura della Cappella della SS. Annunziata, e l’Amministrazione comunale che ha accolto questa iniziativa, offrendo il proprio Patrocinio morale.

Prenotazione online consigliata su www.giornatefai.it.