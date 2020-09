Latina: è morta a 91 anni Vera Russo, primo primario donna del Goretti

E’ morta in queste ore Vera Russo, storico primario di Anestesia e Rianimazione e primo primario donna dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Il sindaco Damiano Coletta ha voluto subito ricordarla con un Tweet: “Ha accompagnato la crescita del nostro ospedale – ha scritto – con professionalità e umanità. RIP”.

Lo scorso anno aveva compiuto 90 anni. E’ nata a SantAngelo D’Alife. Si era laureata in medicina e Chirurgia presso l’università di Napoli il 26 marzo 1956, nei tempi e con una tesi sperimentale ed è stata la prima ragazza del suo paese a conseguire una laurea in una facoltà prestigiosa come quella di medicina. Nel 1962 diventa la prima donna anestesista nel vecchio ospedale pontino. Nel 1985 era andata in pensione. Nel 2014 aveva anche ricevuto il riconoscimento del premio “Frumento d’oro”, per le donne che si sono particolarmente distinte in provincia di Latina tanto da diventare un esempio per la cittadinanza.