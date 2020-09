Fiamme al quarto chiosco, Ciolfi: “So come ci si sente, andate avanti con fermezza”

Maria Grazia Ciolfi ha espresso la sua solidarietà al gestore e agli operatori del quarto chiosco, dopo gli attentati incendiari subiti nei giorni scorsi.

“Un gesto vile – lo ha definito la delegata alla marina – ma allo stesso tempo grave che desta preoccupazione e che riporta l’attenzione sul tema della sicurezza, sul quale ho sempre tenuto alta l’attenzione dell’amministrazione anche chiedendo – nell’ultimo consiglio comunale sui patti per la sicurezza – di convergere anche per la zona della marina, dove negli ultimi tempi si sono verificati episodi di criminalità.

Si tratta di un’area estremamente sensibile del nostro territorio che ritengo necessiti di un’attenzione sinergica di tutte le istituzioni preposte al controllo ed alla sicurezza del territorio. Solo partendo da queste basi la marina potrà essere effettivamente punto di partenza e volano del turismo, e diventare luogo attrattivo per imprenditori”.

A sinistra del lungomare di Latina manca inoltre l’illuminazione. Questo è “dovuto – ha spiegato Ciolfi – a sua volta dall’assenza di energia elettrica nella zona, sarà quindi mia premura sollecitare interventi sia nel patto per la sicurezza sia come indirizzo per azioni di miglioramento sul territorio da attuare, in collaborazione con l’Ente Parco, per vagliare tutte le possibilità, inclusa quella di accedere a sistemi di illuminazione e videosorveglianza con fonti di energia solare”.

Un messaggio infine a chi ogni giorno lavora nella struttura: “Al gestore e ai lavoratori del quarto chiosco auguro di andare avanti con fermezza, portando avanti il servizio nel modo migliore. Chiaramente non conosco le dinamiche che hanno portato a tale gesto, ma so bene come ci si sente nell’esserne vittima e ripongo piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine affinché possano fare chiarezza sull’accaduto e identificarne i responsabili”.