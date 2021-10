Latina e Sezze, numerosi controlli con denunce e contravvenzioni 

Tra Latina e Sezze, in seguito ad un operazione di controllo del territorio, i Carabinieri della compagnia locale hanno provveduto a numerose contravvenzioni e denunce all’autorità giudiziaria.

Tra i denunciati vi sono ben 4 persone di 20, 22, 29 e 32 anni per guida in stato d’ebrezza e reati minori; due uomini di 31 e 54 anni, entrambi trovati in possesso di armi bianche nella propria vettura, ed infine un 30enne con a seguito 5 gr di cocaina.

Inoltre sono stati segnalati tre giovani trovati in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti tra le quali hashish, marijuana e cocaina.

Nell’ambito delle operazioni sono state identificate ben 450 persone e controllati 211 autoveicoli, con 10 perquisizioni personali e veicolari e 15 domiciliari, nonché contestate 19 violazioni al codice della strada; dunque controllati 18 esercizi pubblici e ritirate 2 patenti ed una carta di circolazione.