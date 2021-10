Domani 12 ottobre si rinnova l’appuntamento con la solidarietà grazie alla sedicesima edizione di “Aggiungiamo un posto a tavola”. Si tratta della cena speciale e solidale in prossimità della festa di San Francesco, patrono d’Italia e apostolo della povertà, frutto della collaborazione tra Comunità di Sant’Egidio, Comune di Fondi e MOF.

L’evento benefico è in programma dalle ore 21 presso la Trattoria degli Amici, in Piazza Sant’Egidio, a Roma. Fondamentale è il supporto, oltre che del MOF, di alcune altre aziende: Casearia Casabianca, Conad-Gruppo Marasca, Pastificio Gentile e Macelleria Di Mugno, che forniscono gratuitamente la maggior parte dei prodotti utilizzati per la preparazione della cena a cura di Enzo Simonelli del Ristorante Mblo’ di Fondi.

Come sempre il ricavato dell’iniziativa solidale andrà a sostenere la Mensa per i poveri della Comunità di Sant’Egidio. Infatti, al termine della cena, ai commensali non verrà presentato il conto, ma sarà richiesta un’offerta libera. L’iniziativa di martedì solidifica il legame tra la città Fondi, il MOF e la Comunità di Sant’Egidio, che ogni anno si manifesta anche in un evento culturale estivo di grande spessore, ma soprattutto nella consegna di frutta e verdura da parte degli operatori del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi alle Mense di Sant’Egidio durante tutto l’anno.

Per riservarsi un posto a sedere è necessaria la prenotazione, telefonica allo 06-5806033 o via mail: info@trattoriadegliamici.org.