Latina, ecco il concerto dell’orchestra di fiati “Gioacchino Rossini”

Si terrà domenica 24 ottobre alle ore 19.00 all’interno della cattedrale San Marco in piazza San Marco a Latina il concerto dell’orchestra di fiati di Latina “Gioacchino Rossini”.

L’appuntamento musicale celebra una doppia ricorrenza, i 69 anni di attività dell’orchestra di fiati di Latina “Gioacchino Rossini” e il centesimo anniversario della posa del Milite Ignoto.

L’Associazione musicale “Gioacchino Rossini” di Latina, la seconda associazione più longeva presente sul territorio, nata nel lontano 25 ottobre del 1952, sempre presente agli eventi svolti nel comune, dalla Festa della Repubblica, alle Celebrazioni della fondazione della città passando per il Concerto di San Sebastiano, ha sempre dato un’impronta particolare ai suoi concerti.

Per il centesimo anniversario della posa del Milite Ignoto ha pensato di raccontare la suggestiva storia dell’ignota salma piena di emozione, come il viaggio che l’ha portata da Aquileia a Roma in 5 giorni, attraversando 15 stazioni al cospetto di madri, vedove e una incontenibile folla che ha reso omaggio all’eroe caduto in guerra, fino ad accompagnarlo alla sua dimora eterna, alla base dell’altare della patria.

Il concerto “Sotto l’Altare della Patria” prevede anche brani tratti dai canti popolari che hanno caratterizzato la “Grande Guerra”, le voci saranno quelle di Laura Sangermano e Paolo Incollingo, l’orchestra di fiati di Latina “Gioacchino Rossini” è diretta dal maestro Raffaele Gaizo.

Nei suoi 69 anni di attività, la Banda Musicale e orchestra di fiati “Gioacchino Rossini” di Latina ha partecipato a diversi concorsi bandistici internazionali, confrontandosi con le maggiori compagini europee, conquistando il podio in tutte e sette le esibizioni.

Si è aggiudicata per 4 volte il primo posto, 2 volte il secondo posto e 1 volta il terzo posto, a dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, della validità del progetto musicale dell’associazione, che è finalizzato alla realizzazione di un piano di lavoro a medio-lungo termine che possa permettere la crescita musicale dei ragazzi.

Per celebrare la Nostra Banda Musicale e assistere al concerto, l’appuntamento è per domenica 24 ottobre alle ore 19.00 all’interno della cattedrale San Marco in piazza San Marco a Latina.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito ma, secondo le nuove normative anti covid, prevede l’esibizione del Green pass.