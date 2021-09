Latina, elezioni amministrative: aperture in vista del voto

In vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi l’Ufficio elettorale rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15:15 alle 17:30.

Saranno previste aperture straordinarie a ridosso dei giorni delle votazioni.

Per il rilascio delle tessere elettorali ci si può recare presso il Servizio Demografico, sito in Via Ezio 36.

Si ricorda che per votare è sufficiente la tessera elettorale e un documento di identità. Oltre la carta di identità, possono essere usati per essere identificati anche patente e passaporto.

La Commissione elettorale del Comune ha effettuato il sorteggio di 472 scrutatori e 472 supplenti che opereranno nei seggi sparsi sul territorio comunale.

L’elenco è stato pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Latina.