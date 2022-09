Latina: elezioni, ancora un colpo di scena

Sono ripresi i lavori della Commissione elettorale del Comune di Latina, per la convalida degli eletti dopo il voto nelle 22 sezioni di domenica scorsa. Ma la questione è ancora lontana da una sua definizione.

Questa mattina un nuovo colpo di scena. Il Movimento 5 Stelle ha presentato istanza per chiedere che venga convalidata l’elezione di Gianluca Bono, anche se l’esponente pentastellato era rimasto fuori dopo il voto di domenica. L’istanza fa riferimento al ballottaggio dell’ottobre 2021. I 5 stelle entrarono in consiglio dopo l’apparentamento. Notizia pubblicata da Lazio TV. Il Movimento si sente danneggiato dalla situazione e ha fatto istanza. Non è escluso che possa ricorrere al Tar. Il “caso Latina” questa sera alle 21.15, nella prim